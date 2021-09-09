Алина Загитова: только через год после чемпионата мира – 2018 я узнала, что стала пятой

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, россиянка Алина Загитова рассказала, как восприняла свой триумф на Играх в Пхёнчхане.

«Олимпиаду я не успела прочувствовать. Мы были на сборах в Японии, сразу по приезде отправились на соревнования. В самой деревне мы не пожили, на открытии не были… Но олимпийская медаль — это, безусловно, самая главная награда за мои труды. Сразу после Олимпиады случился чемпионат мира, который я с треском провалила. Кажется, я была пятой. Но узнала я об этом только через год. Я специально не смотрела результаты: если я мимо пьедестала, зачем мне знать, какое место заняла? Эмоционально это меня сильно подкосило. Зато следующий чемпионат через год я уже выиграла. И наверное, эта победа стала самой запоминающейся для меня.

Я приостановила выступления. Скучно ли мне? Наоборот. Если раньше я жила от тренировки до тренировки и в свободное время только спала и восстанавливала силы, то сейчас у меня очень разносторонняя жизнь. Не только тренировки, но и университет, занятия по речи, уроки английского, участие в шоу. А вечером даже остаётся немного времени на себя – на всякие девичьи уходы. Я очень люблю делать масочки, экспериментировать с косметикой. Скучать не приходится», — цитирует Загитову «Комсомольская правда».

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