Фигуристка Анна Погорилая развеяла мифы о вреде растяжки

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, российская фигуристка Анна Погорилая опровергла распространённую точку зрения о вреде растяжки.

«Сколько мифов я слышу о растяжке:

1. Растяжка – это больно.

2. Людям с больной спиной растягиваться нельзя.

3. Чтобы растянутся, нужно растягиваться с детства.

4. Людям с лишним весом растягиваться нельзя.

Нет, нет и нет! Многие люди думают, что растяжка нужна только спортсменам, чтобы быть гибким или чтобы предотвратить получение травм во время своей спортивной карьеры. На самом деле растяжкой могут заниматься все! Не важно, занимался ли до этого человек какими-либо физическими активностями.



Итак, почему же растяжкой необходимо заниматься:

1. Уменьшает жёсткость мышц и увеличивает диапазон движений.

2. Увеличивает приток крови к мышцам. Выполнение стретчинга на регулярной основе может улучшить ваше кровообращение.

4. Улучшает осанку и уменьшает боли в спине.

5. Снимает стресс. Сочетание упражнений на растяжку с глубоким дыханием снимает напряжение!» — написала Погорилая.

Пост доступен в «инстаграме» Анны Погорилой

Анна официально не объявляла о завершении карьеры, но не участвовала в турнирах с осени 2017 года. Погорилая — серебряный (2017) и двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы (2015, 2016), бронзовый призёр финала Гран-при сезона-2016/2017, мастер спорта России международного класса.