Евгения Медведева прокомментировала возвращение Трусовой и Косторной к Этери Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала решение российских фигуристок Александры Трусовой и Алёны Косторной вернуться в группу Этери Тутберидзе. В сезоне-2020/2021 спортсменки выступали под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Как я могу к этому отнестись? С уважением отношусь к тому, что для себя решают спортсмены. Это их дело. Хочется им пожелать не обращать внимания на СМИ, комментарии в интернете и побольше работать.

К сожалению, среди болельщиков фигурного катания немало злопыхателей, желающих испортить психологическое состояние того или иного фигуриста. Я хочу пожелать девочкам игнорировать таких хейтеров. На мой взгляд, наши фигуристки — последние люди, заслуживающие хейта», — цитирует Медведеву «Спорт-экспресс».

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