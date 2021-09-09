Москвина отреагировала на переход пары Тарасова/Морозов в группу Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР и России Тамара Москвина, в группе которой занимаются чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, рассказала, как отразился на тренировках её учеников переход Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в группу Этери Тутберидзе
«Вообще-то, у наших пар существуют очень чёткие планы работы не только со мной и Артуром, но и с каждым из специалистов, которых в нашей команде достаточно много. И эти планы строятся без учёта того, кто из соперников от кого ушёл и к кому перешёл.
Стараемся отслеживать, кто как катается, какие поставлены программы, связки, заходы на элементы, куда движется развитие парного катания в целом. Одним словом, стараемся получить и переработать максимум самой разной информации. При этом мне не слишком интересно ориентироваться на то, кто и как выступал в прошлом, у кого именно катался, какие титулы завоёвывал.
Значение имеет лишь то, что происходит сейчас, особенно когда речь идёт о конкурентах. А это не какая-то отдельно взятая пара, а как минимум вся первая шестёрка чемпионата мира. Мы с большим уважением относимся ко всем специалистам, которые готовят спортсменов, но кто из фигуристов от кого ушёл и куда перешёл, здесь всё-таки вторично. У нас в бригаде тоже постоянно происходят какие-то изменения, но мы же не кричим об этом на каждом углу», — приводит слова Москвиной RT.
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