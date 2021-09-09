Стали известны музыкальные композиции для новых программ фигуристки Анны Щербаковой

Стали известны музыкальные композиции для новых программ российской фигуристки, чемпионки мира в одиночном катании Анны Щербаковой.

Произвольная программа спортсменки поставлена под саундтрек к фильму «Мастер и Маргарита» Игоря Корнелюка, короткая — на музыку восточной тематики.

Щербакова является чемпионкой мира 2021 года, победительницей командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021), серебряным призёром чемпионата Европы (2020), серебряным призёром финала Гран-при (2019). Также Анна — трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021) и серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019).

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