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Татьяна Волосожар показала самую первую фотосессию своего сына Тео

Татьяна Волосожар показала самую первую фотосессию своего сына Тео
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Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар показала первую фотосессию своего сына Теодора, который родился 27 мая 2021 года. Волосожар вместе с мужем Максимом Траньковым также воспитывает четырёхлетнюю дочь Анжелику.

«Мы долго не показывали Тео. Будто не хотелось его ни с кем делить. Но время бежит, наш мальчик растёт, и захотелось, чтобы вы всё-таки увидели его самую первую в жизни фотосессию.

Для каждой мамы её ребёнок самый потрясающий и особенный, но разве Теодор не прекрасен? Могу любоваться на него часами», — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Волосожар в «Инстаграме».

Волосожар и Траньков — двукратные олимпийские чемпионы (2014), чемпионы мира (2013), четырёхкратные чемпионы Европы (2012—2014, 2016).

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