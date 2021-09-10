Елизавета Туктамышева обозначила две свои нерешаемые проблемы

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева намекнула, какие проблемы являются для неё нерешаемыми. Она репостнула в «сториз» своего «инстаграма» пост о проблемах, касающихся чтения комментариев в новостях, которые портят настроение, и нежелания выходить из зоны комфорта, мешающего становиться лучше.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель.

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