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«Как же сильно я вас люблю». Елена Ильиных показала фото с возлюбленным и сыном

«Как же сильно я вас люблю». Елена Ильиных показала фото с возлюбленным и сыном
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Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях, российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала фотографии со своим возлюбленным, артистом балета Сергеем Полуниным и их сыном Миром.

«И больше ничего не надо. Как же сильно я вас люблю», — написала Ильиных.

Пост доступен в «инстаграме» Елены Ильиных

Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. Ильиных в паре с Кацалаповым также стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2012 года, серебряным призёром чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов, трёхкратным серебряным призёром чемпионатов России (2012, 2013, 2014). Фигуристка стала мамой в январе 2020 года.

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