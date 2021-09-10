Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная восстановила тройной аксель. Соответствующее видео, снятое на тренировке перед контрольными прокатами, показал Первый канал.
В сезоне-2020/2021 Косторная, занимавшаяся под руководством Евгения Плющенко, не прыгала тройной аксель, хотя делала это ранее. Перед сезоном-2021/2022 Алёна вернулась в группу Этери Тутберидзе.
Алёна Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей финала Гран-при 2019 года, серебряным и двукратным бронзовым призёром чемпионатов России, серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров, победительницей и серебряным призёром финала юниорского Гран-при.
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