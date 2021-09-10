«Такого от Ани не ждали». Глейхенгауз — о новой короткой программе Щербаковой

Хореограф Даниил Глейхенгауз, сотрудничающий с тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе, рассказал о новой короткой программе чемпионки мира Анны Щербаковой. В олимпийском сезоне-2021/2022 фигуристка выступит под The Songs of Distant Earth в исполнении Кирилла Рихтера.

«В короткой программе мы выбрали Восток. Я хотел соединить магию вот этого Востока с идеей, что она повелительница бури. Она управляет стихией, собирает песчаную бурю, выпускает это всё в зал, в зрителей, она завораживает.

Мы переходим из медленной части, где мы завораживаем, в полностью драйвовую часть на дорожку – то, чего никто особо не ждал от Ани после лирики. Она сможет. И музыка, и хореография, и то, как Аня это чувствует и делает, поднимает с каждым тактом, – от начала до конца ты поднимаешься на самый верх и оттуда уже будешь прыгать, когда она закончит», — рассказал Глейхенгауз в эфире Первого канала.

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