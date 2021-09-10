Катарина Гербольдт: наконец-то наша сборная должна выглядеть сильно

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт поделилась ожиданиями от контрольных прокатах фигуристов сборной России в Челябинске.
«Это олимпийский сезон, все стараются подойти к чемпионату России и Олимпиаде в максимальной готовности. На сегодняшний день ни у кого не будет стопроцентной готовности. Контрольные прокаты — это показ программ, корректировка недочётов. Так как давно не было соревнований, то какие-то выводы из этого будут сделаны. Я бы не стала выполнять программы с максимальной сложностью на контрольных прокатах.
Сложно судить касательно выбора музыки Щербаковой. Тренер, который работает со спортсменом, лучше знает, что подходит. Никто не будет экспериментировать в олимпийский сезон. Девочки взрослеют и берут более сложные композиции. Видимо, Александра Трусова доросла до образа Фриды Кало.
Не могу и не хочу кого-то выделять. Наконец-то наша сборная должна выглядеть сильно, будет интересно, потому что все претендуют на попадание в сборную. Накал будет начинаться прямо с прокатов», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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