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Бестемьянова — о контрольных прокатах: это нормально, если что-то не будет сделано

Бестемьянова — о контрольных прокатах: это нормально, если что-то не будет сделано
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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала контрольные прокаты фигуристов сборной России в Челябинске.

«Конечно, на основании контрольных прокатов можно делать выводы. Мы увидим то, как готовятся спортсмены. Это олимпийский сезон, надо придавать значение. У каждого спортсмена свой план подготовки. Мы не должны думать про то, будут они рисковать или нет. Каждый тренер делает то, что нужно для спортсмена. Юные спортсмены будут делать всё, а возрастные готовят себя к главному старту. Это нормальная история, если что-то не будет сделано.

Что касается музыки Анны Щербаковой, то она разносторонняя спортсменка, любая музыка подходит. Трусова? Испанские мелодии очень востребованы в фигурном катании, их очень часто используют. Наверное, это будет очень красиво.

Жалко, что Степанова и Букин не будут выступать. Саша заболела прямо перед прокатами. Ей уже лучше, желаю здоровья. С большим интересом буду наблюдать за всеми, кто выступает», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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