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Источник: Дмитрий Алиев не будет подтверждать квоту на ОИ-2022 на турнире Nebelhorn Trophy

Источник: Дмитрий Алиев не будет подтверждать квоту на ОИ-2022 на турнире Nebelhorn Trophy
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Чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев не выступит на международном турнире Nebelhorn Trophy, где российские фигуристы должны подтвердить право на три олимпийские лицензии. Турнир пройдёт с 22 по 25 сентября в Оберстдорфе (Германия). Кто заменит Алиева, пока неизвестно.

«Решения будут приниматься после прокатов руководством Федерации фигурного катания на коньках России. Но Алиев не планирует участия в турнире в Оберстдорфе», — приводит ТАСС слова своего источника.

На чемпионате мира — 2021 в Стокгольме в мужском одиночном катании Михаил Коляда стал пятым, Евгений Семененко — восьмым, что позволило российским фигуристам получить право на три лицензии на следующее первенство планеты, а также на Игры в Пекине. Однако максимальную олимпийскую квоту необходимо подтвердить на турнире в Оберстдорфе.

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