Михаил Коляда определился, какую короткую программу покажет на контрольных прокатах

Трёхкратный чемпион России Михаил Коляда покажет на контрольных прокатах фигуристов национальной команды в Челябинске новую короткую программу на композицию памяти итальянского оперного певца Энрико Карузо в исполнении Лучано Паваротти, сообщает «РИА Новости».

Контрольные прокаты сборной России состоятся 11 и 12 сентября.

Ранее Коляда заявлял, что Илья Авербух поставил ему короткую программу на олимпийский сезон под музыку из балета Петра Чайковского «Щелкунчик». Кто стал хореографом новой короткой программы спортсмена, не сообщается.

Напомним, произвольную программу Коляде поставил хореограф Никита Михайлов. В качестве музыкального сопровождения была выбрана музыка из фильма «Список Шиндлера».

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