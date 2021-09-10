Камила Валиева — о контрольных прокатах: для меня каждый выход на лёд нервный

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева рассказала о задачах на контрольные прокаты сборной России, которые пройдут 11 и 12 сентября в Челябинске.

«Для меня каждый выход на лёд нервный, поэтому и контрольные прокаты — это как ещё одни соревнования. Не смогу прыгнуть выше головы, наверное, но постараюсь делать то, что я делаю на тренировках», — приводит слова Валиевой Первый канал.

Новая короткая программа Валиевой поставлена под композицию Кирилла Рихтера In Memoriam. В произвольной программе фигуристка сохранила «Болеро» Мориса Равеля.

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