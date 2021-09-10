Туктамышева — о новой программе: не буду лгать, что там нет абсолютно никакой провокации

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года Елизавета Туктамышева рассказала о своих новых программах.

Короткая — танго «Обливион» композитора Астора Пьяццоллы в исполнении Мисии. Произвольная программа поставлена на восточные мотивы — Arabia (Ханин Эль Алам) и My Love Music (Артём Узунов).

«Не буду лгать, что там нет абсолютно никакой провокации, но очень красивая программа. Мне безумно нравится. Она такая зажигательная. Вы сами всё увидите совсем скоро. Чувствую ли, что это олимпийские программы? Да», — приводит слова Туктамышевой Первый канал.

Контрольные прокаты фигуристов сборной России пройдут 11 и 12 сентября в Челябинске. В первый день спортсмены покажут короткие программы, во второй — произвольные.

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