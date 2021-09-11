Анна Щербакова поделилась ожиданиями от контрольных прокатов сборной России в Челябинске

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась настроем на грядущие контрольные прокаты фигуристов сборной России, которые пройдут в Челябинске 11 и 12 сентября.
«Я всегда стараюсь делать всё на свой максимум, так что всегда буду показывать максимум своих возможностей, во-вторых, конечно, показать новые программы, что мы подготовили к новому сезону, удивить зрителей», — приводит слова Щербаковой сайт Первого канала.
В олимпийском сезоне-2021/2022 Щербакова выступит под The Songs of Distant Earth в исполнении Кирилла Рихтера в короткой программе. Произвольная программа спортсменки поставлена под саундтрек к фильму «Мастер и Маргарита» Игоря Корнелюка.
Щербакова является чемпионкой мира 2021 года, победительницей командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021), серебряным призёром чемпионата Европы (2020), серебряным призёром финала Гран-при (2019). Также Анна — трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021) и серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019).
- 11 сентября 2021
-
10:32
-
09:40
- 10 сентября 2021
-
23:49
-
23:34
-
18:24
-
17:13
-
16:44
-
15:32
-
14:37
-
11:22
-
10:56
-
10:45
-
09:30
-
09:08
-
00:52
- 9 сентября 2021
-
21:22
-
21:13
-
17:46
-
16:07
-
11:25
-
11:17
-
10:51
-
10:46
-
08:31
-
08:27
-
08:20
-
00:56
- 8 сентября 2021
-
21:04
-
19:17
-
18:47
-
17:53
-
16:18
-
12:13
-
09:05
-
08:59