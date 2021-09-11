Анна Щербакова поделилась ожиданиями от контрольных прокатов сборной России в Челябинске

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась настроем на грядущие контрольные прокаты фигуристов сборной России, которые пройдут в Челябинске 11 и 12 сентября.

«Я всегда стараюсь делать всё на свой максимум, так что всегда буду показывать максимум своих возможностей, во-вторых, конечно, показать новые программы, что мы подготовили к новому сезону, удивить зрителей», — приводит слова Щербаковой сайт Первого канала.

В олимпийском сезоне-2021/2022 Щербакова выступит под The Songs of Distant Earth в исполнении Кирилла Рихтера в короткой программе. Произвольная программа спортсменки поставлена под саундтрек к фильму «Мастер и Маргарита» Игоря Корнелюка.

Щербакова является чемпионкой мира 2021 года, победительницей командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021), серебряным призёром чемпионата Европы (2020), серебряным призёром финала Гран-при (2019). Также Анна — трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021) и серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019).