Жулин объяснил, почему в результатах «художниц» на ОИ-2020 нет антироссийского заговора

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал скандальные итоги соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Золото завоевала израильтянка Линой Ашрам, второй стала россиянка Дина Аверина.

Напомним, Ашрам сенсационно победила на Играх-2020 с результатом 107,800 балла, несмотря на потерю предмета. Серебряным призёром стала россиянка Дина Аверина (107,650), бронза досталась Алине Горносько из Беларуси (102,700). После этого главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова назвала судейство на Олимпиаде позором.

«Там был очень сильный момент, когда журналист спрашивает у сестёр Авериных сразу после выступления: мол, понятно, что израильтянка уронила ленту, но как получилось, что она так сильно превзошла вас в общей сложности программ? И наши девочки отвечают, что не могли сделать свои комбинации сложнее, потому что у Дины болит спина, а у Арины ещё что-то. Понятно, что я не дословно цитирую их слова, но смысл был именно таким. И сразу начинаешь задумываться: а может быть, никакого антироссийского заговора и не было?

Обыватель, как правило, не способен понять, из чего складывается оценка. Собственно, так происходит и в фигурном катании: если ты досконально не владеешь темой, совершенно невозможно разобраться, почему кто-то получает за дорожку шагов первый уровень сложности, а кто-то — четвёртый. Или почему выигрывает тот, кто упал. Хотя упал-то он с одного из четверных прыжков, в то время как остальные чистенько прыгали тройные», — приводит слова Жулина RT.