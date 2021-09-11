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Никита Кацалапов прокомментировал выступление на прокатах сборной России в Челябинске

Никита Кацалапов прокомментировал выступление на прокатах сборной России в Челябинске
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Чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов, выступающий в дуэте с Викторией Синициной, проанализировал помарки, допущенные в ритм-танце на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 11 и 12 сентября в Челябинске.

«Абсолютно спокойно готовились, как к обычному сезону, несмотря на то что он олимпийский. Программа ещё достаточно сырая, у нас было тут три дня тренировок со специалистами.

Не всё получилось. Не из-за волнения, а из-за того, что сейчас начало сезона, недостаточно накатанная программа, нужно втянуться. Приятно, что пришли зрители. Конечно, хотелось бы видеть больше людей на трибунах, но спасибо и на этом», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

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