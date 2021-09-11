Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигурист сборной России Нарижный: от российского футбола сложно получать удовольствие

Фигурист сборной России Нарижный: от российского футбола сложно получать удовольствие
Комментарии

Российский фигурист Дэвид Нарижный рассказал о своём скептическом отношении к командным видам спорта. Такое мнение уроженец Харькова выразил в ответ на вопрос, за кого будет болеть в волейбольном матче Россия — Украина на чемпионате Европы.

«Вообще я не очень слежу за такими видами спорта, как волейбол, футбол, баскетбол. Просто не получаю удовольствия от просмотра. Согласен, что от российского футбола вообще сложно получать удовольствие. Если надо выбрать, то скорее буду болеть за Россию. На Украине меня помнят, там много знакомых осталось. Они пишут, а вот по поводу болельщиков не могу сказать. Возможно, на Украине тоже болеют за меня», — передаёт слова Нарижного корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021