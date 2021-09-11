Фигурист сборной России Нарижный: от российского футбола сложно получать удовольствие

Российский фигурист Дэвид Нарижный рассказал о своём скептическом отношении к командным видам спорта. Такое мнение уроженец Харькова выразил в ответ на вопрос, за кого будет болеть в волейбольном матче Россия — Украина на чемпионате Европы.

«Вообще я не очень слежу за такими видами спорта, как волейбол, футбол, баскетбол. Просто не получаю удовольствия от просмотра. Согласен, что от российского футбола вообще сложно получать удовольствие. Если надо выбрать, то скорее буду болеть за Россию. На Украине меня помнят, там много знакомых осталось. Они пишут, а вот по поводу болельщиков не могу сказать. Возможно, на Украине тоже болеют за меня», — передаёт слова Нарижного корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.