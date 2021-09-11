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Пётр Гуменник высказался о выступлении на контрольных прокатах сборной России в Челябинске

Пётр Гуменник высказался о выступлении на контрольных прокатах сборной России в Челябинске
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Российский фигурист Пётр Гуменник после выступления на контрольных прокатах национальной сборной в Челябинске высказался о целях на грядущий олимпийский сезон – 2021/2022. Отметим, что Гуменник был первым запасным в заявке сборной России на ЧМ-2021.

«Шансы есть, надо просто их не упустить. Прокатом доволен, готов хорошо, за исключением того, что не все прыжки делаю. Тот контент, который у меня есть, я выполняю хорошо. Единственно, после длительного перерыва трудно справляться с волнением, и я чувствую, что оно влияет на мою технику.

Мне сказали: «Пётр, у тебя есть все шансы поехать в Оберстдорф, нужно хорошо откатать». Так что я понял, что после прокатов федерация будет решать», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

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