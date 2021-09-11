Андрей Мозалёв: настраиваюсь как минимум попасть на Олимпиаду

Чемпион мира среди юниоров 2020 года российский фигурист Андрей Мозалёв оценил своё выступление в короткой программе на контрольных прокатах национальной сборной в Челябинске. А также назвал основные цели на олимпийский сезон – 2021/2022.
«Прокат не был идеальным, сделал каскад 4-2 вместо 4-3. Но для начала сезона пойдёт. Настраиваю себя на максимальный результат. Как минимум попасть на Олимпиаду и хорошо там себя показать. Ждём решения федерации. Как они скажут, так и будет. Я готов участвовать, конечно», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
Ранее Мозалёв вошёл в основной состав сборной России на олимпийский сезон. Напомним, на юниорском ЧМ-2020 Мозалёв обыграл серебряного призёра взрослого ЧМ-2021 японца Юму Кагияму.
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