Макар Игнатов в олимпийском сезоне будет кататься под Первый концерт Чайковского

Серебряный призёр чемпионата России — 2021 в мужском одиночном катании Макар Игнатов выбрал в качестве музыкального сопровождения произвольной программы на предстоящий сезон — 2021/2022 Первый концерт Петра Чайковского. Отметим, что фрагмент из данного произведения будет исполняться вместо российского гимна на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китая).

«Мы долго выбирали и не могли найти подходящую музыку. То мне не нравилось, то тренеру. По-моему, я предложил Первый концерт Чайковского, и так получилась программа. Что касается использования этой музыки в качестве неофициального гимна России на Олимпийских играх, то это хороший знак.

Если понадобится, то я готов заменить Диму Алиева в составе участников квалификационного турнира Олимпиады. Я для этого катаюсь сколько лет уже, поэтому готов бороться за третью путёвку для России», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.