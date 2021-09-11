Российский фигурист Галлямов высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ

Чемпион мира, российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, высказался о потенциальной отмене лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).
«Перед Евро-2008, если я не ошибаюсь, лимита не было. Недавно Владимир Владимирович высказался против отмены. Это его мнение. Я слышал, что РФС нанял целую бригаду голландцев, чтобы они проанализировали ситуацию. Они предложили изменения, и я не очень понимаю, почему к ним не прислушаться и не попробовать что-то поменять. В любом случае хочется, чтобы на чемпионате мира наши футболисты выступили хорошо и смогли бы порадовать болельщиков», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
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