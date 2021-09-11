Фигурист Дмитрий Козловский высказался о публике на контрольных прокатах в Челябинске

Чемпион Европы, российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, поделился эмоциями от выступления на контрольных прокатах национальной команды в Челябинске.

«Мы рады, что входим в сезон в паре с такой фантастической публикой, как в Челябинске. Зрители такие же участники нашего выступления, как и мы. Они создают атмосферу тёмной магии, которую мы пытаемся передать. Мы стараемся их зачаровать, и они на время становятся нашими сообщниками», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

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