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Фигурист Дмитрий Козловский высказался о публике на контрольных прокатах в Челябинске

Фигурист Дмитрий Козловский высказался о публике на контрольных прокатах в Челябинске
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Чемпион Европы, российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, поделился эмоциями от выступления на контрольных прокатах национальной команды в Челябинске.

«Мы рады, что входим в сезон в паре с такой фантастической публикой, как в Челябинске. Зрители такие же участники нашего выступления, как и мы. Они создают атмосферу тёмной магии, которую мы пытаемся передать. Мы стараемся их зачаровать, и они на время становятся нашими сообщниками», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

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