Майя Хромых заявила о готовности исполнить тройной аксель в олимпийском сезоне

Воспитанница группы Этери Тутберидзе Майя Хромых поделилась эмоциями после выступления на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.
«Программа стала более осмысленной. С каждым прокатом я всё больше в неё влюбляюсь. Музыка мягкая, красивый вокал. Это то, о чём я всегда мечтала катать. Это точно моя программа. Ждать ли тройной аксель в этом сезоне? Да.
Сейчас моя форма значительно лучше, чем в прошлом году, потому что тогда было сложно восстанавливать кондиции после длительного карантина. В этом году я даже во время отпуска поддерживала кондиции. Планирую исполнять два четверных в произвольной. Тулуп стал стабильнее, сальхов даётся сложнее, но буду делать.
С тройным акселем, четверными сальховом и тулупом я могу за что-то бороться. Я понимаю, что олимпийский сезон – это очень серьёзно. У меня есть единственный шанс и им надо воспользоваться. Не хочу загадывать, но надеюсь, что у меня получится», — передаёт слова Хромых корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
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