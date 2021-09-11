Майя Хромых заявила о готовности исполнить тройной аксель в олимпийском сезоне

Воспитанница группы Этери Тутберидзе Майя Хромых поделилась эмоциями после выступления на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

«Программа стала более осмысленной. С каждым прокатом я всё больше в неё влюбляюсь. Музыка мягкая, красивый вокал. Это то, о чём я всегда мечтала катать. Это точно моя программа. Ждать ли тройной аксель в этом сезоне? Да.

Сейчас моя форма значительно лучше, чем в прошлом году, потому что тогда было сложно восстанавливать кондиции после длительного карантина. В этом году я даже во время отпуска поддерживала кондиции. Планирую исполнять два четверных в произвольной. Тулуп стал стабильнее, сальхов даётся сложнее, но буду делать.

С тройным акселем, четверными сальховом и тулупом я могу за что-то бороться. Я понимаю, что олимпийский сезон – это очень серьёзно. У меня есть единственный шанс и им надо воспользоваться. Не хочу загадывать, но надеюсь, что у меня получится», — передаёт слова Хромых корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.