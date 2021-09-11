Воспитанница Тутберидзе Дарья Усачёва прокомментировала своё выступление в Челябинске

Воспитанница группы Этери Тутберидзе Дарья Усачёва поделилась впечатлениями от выступления на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

«Волнение было. У меня ощущение, как будто я не на прокатах, а на соревнованиях, как на чемпионате России. Я вообще люблю арену в Челябинске. И мне очень важно показать здесь свой максимум.

Я перестала прыгать тройной аксель перед прокатами, чтобы залечить небольшую травму. До этого элемент был на подходе, правда, с недокрутом. Четверной сальхов? Пока я сделала акцент на тройном акселе, поскольку он лучше получается. Так как сейчас начало сезона, то для меня важно оказаться не хуже себя прежней», — передаёт слова Усачёвой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.