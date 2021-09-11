Алёна Косторная объяснила, почему не всегда чисто исполняет тройной аксель

Российская фигуристка Алёна Косторная прокомментировала своё выступление в короткой программе на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

«Вернулся ли окончательно тройной аксель? Нет. Сейчас в прокате он у меня не получился особо. Но я не особо расстраиваюсь, потому что я, наверное, в первый раз выхожу на лёд с такими сложными элементами. Практически с максимальным контентом. И теперь я знаю, над чем мне нужно работать. Сегодняшний прокат нельзя оценить в сто процентов. На сто процентов я не катала ни разу, ну, может, процентов 75 обычно выходит. Всегда есть шероховатости, недоработки, а вот сегодняшний прокат, наверное, на 50% был сделан.

В произвольной программе с девяностопроцентной вероятностью у меня будет только один аксель. Наверное, сейчас стоит упор, чтобы показать программу. Мы приехали на контрольные прокаты, чтобы оценить, посмотреть, чтобы нам указали на наши недочёты. Сейчас с тренерами решили накатывать контент, близкий к трём акселям в двух программах, будем идти к ним. Это моя цель сейчас.

Почему так долго не удавалось восстановить тройной аксель? Чистые попытки у меня были на шоу, но затем я полетела на отдых, две недели, соответственно пришлось всё начинать заново, и вот — возвращаем.

Глейхенгауз говорил, что проблема моего тройного акселя кроется в голове, а не теле? Имелось в виду, что я не всегда могу заставить себя прыгать. Если я не чувствую катка, повороты вялые, я не могу позволить себе пойти в этот прыжок, потому что в этом случае я не сделаю ничего адекватного. Есть также риск травмы, чего я совсем не хочу. Травмы — это всё заново начинать, это пропуск тренировок, соревнований, упущение времени, которого и так мало», — передаёт слова Косторной корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.