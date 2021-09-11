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Анна Щербакова объяснила, почему не будет исполнять четверные прыжки на открытых прокатах

Анна Щербакова объяснила, почему не будет исполнять четверные прыжки на открытых прокатах
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Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала информацию о своей травме и заявила, что не будет исполнять четверные прыжки на открытых прокатах.

«Травма произошла вне тренировок, абсолютно глупое стечение обстоятельств, было обидно очень тогда. Из-за этого времени много потеряла, пропустила сборы в Новогорске. Начали готовиться к сезону уже в «Хрустальном», там ставили программы и старались с тренерами в экстренном режиме их накатать, чтобы сюда я приехала и смогла так показать программы, чтобы было не стыдно.

Сюда я пока приехала с тройными прыжками, но надеюсь, что с каждым своим появлением на льду я буду прогрессировать. На данный момент мы подготовили такой вариант, чтобы выступить здесь. Но короткую программу, конечно, могла проехать и лучше. На шестиминутной разминке каскад очень хорошо получался. Это уже полностью моя ошибка в прокате», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

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