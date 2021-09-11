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Щербакова отреагировала на возвращение Косторной и Трусовой к Тутберидзе

Щербакова отреагировала на возвращение Косторной и Трусовой к Тутберидзе
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Российская фигуристка Анна Щербакова отреагировала на возвращение Алёны Косторной и Александры Трусовой в группу Этери Тутберидзе. Сезон-2020/2021 фигуристки провели в академии Евгения Плющенко.

«Конечно, в момент, когда узнала, испытывала много эмоций, потому что нельзя спокойно отреагировать на всё это, ну и было интересно, так же, как и любому зрителю со стороны. Интересно наблюдать за этим, а так продолжили работать.

Конечно, это немного отличается от того, что у нас было раньше. Но привыкли быстро, каждый работает по-своему. Это подстёгивает, когда конкуренция на тренировках, но в целом у каждого свои задачи, цели.

Что касается меня, всеобщему напряжению не собиралась способствовать, у меня своя дорога и никаких изменений не планировалось. Со мной никто не советовался по поводу возвращения Алёны и Саши. Это странно. Меня это никак не должно касаться. Я как тренировалась, так и продолжаю тренироваться.

Чувство ревности? Нет, такого нет, так всегда было, мы все вместе тренировались», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

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