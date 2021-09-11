Жулин: Трусова в образе Фриды убедила однозначно

Тренер Александр Жулин поделился впечатлениями от коротких программ российских фигуристок, показанных на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

«Больше всего впечатлили Трусова и Валиева. И Трусова в образе Фриды убедила однозначно, это её лучшая программа, которую я когда-либо у неё видел.



Ошибка Анны Щербаковой вообще не настораживает, она ещё не в форме, наберёт.



Также очень надеюсь на то, что Алёна Косторная полностью вернёт тройной аксель и будет прыгать его также стабильно как раньше.



Что касается Туктамышевой, конечно, она подтвердила свои притязания на место в олимпийской заявке», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

Завтра, 12 сентября, фигуристки покажут произвольные программы.