Макар Игнатов заявил о проблемах с коньками во время произвольной программы в Челябинске

Серебряный призёр чемпионата России — 2021 в мужском одиночном катании Макар Игнатов заявил, что во время проката произвольной программы в Челябинске у него возникли проблемы с коньками.

«Не могу сказать, что доволен прокатом. Почти на всех прыжках были проблемы на выездах. Не хотелось бы списывать это на проблемы с коньками, но прямо перед выходом на лёд, когда меня уже объявили, пришлось перешнуровывать ботинки. Чувствовал, что что-то не то. Пока не могу сказать, что случилось. Вчера в короткой программе и сегодня на тренировке всё было в порядке. Просто приземляюсь, а конёк не держит.

Когда мы с Евгением Владимировичем (Рукавицыным. — Прим. «Чемпионата») обсуждали ассоциативный ряд программы, то вместе пришли к образу из книги «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Эта история про стремление к свободе», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.