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Воспитанница Тутберидзе Дарья Усачёва отозвалась о встрече с Маргаритой Мамун

Воспитанница Тутберидзе Дарья Усачёва отозвалась о встрече с Маргаритой Мамун
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Воспитанница группы Этери Тутберидзе Дарья Усачёва рассказала о встрече с олимпийской чемпионкой 2016 года в художественной гимнастике Маргаритой Мамун. А также поделилась мнением о результатах российских «художниц» на Играх в Токио (Япония).

«Мне очень нравится художественная гимнастика. Мы общаемся с молодыми гимнастками, болеем друг за друга. Я долго следила за Маргаритой Мамун, мне импонирует её история, путь к олимпийской победе. Помню, как смотрела художественную гимнастику на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и сильнее всего переживала как раз за Маргариту. Она мой кумир в спорте, поэтому я была так рада встретиться с ней лично и пообщаться.

На Играх в Токио очень много нервов потратила во время просмотра, переживала как за себя. Очень обидно за Арину, но всё равно рада за Дину, особенно мне понравилось её выступление с лентой. Про судейство действующему спортсмену говорить неправильно, но наши девочки выступили очень здорово. То, что Дину награждают как победительницу, на мой взгляд, заслуженно», — передаёт слова Усачёвой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

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