Хромых рассказала о претензиях Тутберидзе к прокату её произвольной программы

Фигуристка Майя Хромых прокомментировала исполнение произвольной программы на контрольных прокатах сборной России в Челябинске. Хромых чисто исполнила каскад из четверного и тройного тулупов, но не избежала других ошибок.



«Я особо не расстроилась, потому что увидела, над чем ещё нужно работать. Этери сказала, что не пошла в сальхов, зажалась, и не получилось. И спросила: «А с лутца зачем падать?» (улыбается). Волнения не было, катала программу осознанно. Публика тепло встречала и поддерживала.



До Гран-при, возможно, выступлю на каком-нибудь челленджере, но пока конкретики не знаю.



Челябинск чем-то похож на мой родной Нижний Тагил. Когда я сюда приезжаю, на душе становится тепло. Тут всё простое, нет высоких домов. Меня постоянно спрашивают, знаю ли я «Реальных пацанов», отмечали у меня уральский говор. Когда я только приехала в «Хрустальный», некоторые тренеры в шутку спрашивали: «Тагил рулит?» (смеётся)», — передаёт слова Хромых корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.