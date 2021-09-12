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Туктамышева — о выступлении Трусовой: люблю рок и программы наотмашь

Туктамышева — о выступлении Трусовой: люблю рок и программы наотмашь
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала неудачный прокат произвольной программы в Челябинске и похвалила Александру Трусову.

«Была хорошая тренировка. Многие подустали после вчерашнего дня, я в том числе. В середине программы подумала, что, раз терять нечего, покажу программу (улыбается). Зал очень тепло принял, и я очень люблю эту программу — от первого до последнего движения. Уверена, что это первый и последний раз было такое выступление и на соревнованиях всё будет гораздо лучше. Я много работала над этой программой и очень хотелось показать именно хореографию.

Мы планируем поехать в Сызрань на первый этап Кубка России и взять какую-нибудь «бэшку», возможно, в Финляндии.

Из других программ я успела посмотреть выступление Саши Трусовой. Мне очень понравилось. Я сама люблю рок и программы наотмашь. Когда я услышала музыку, то сразу поняла, что это будет классная программа. Особенно когда Саша исполняет пять четверных, низкий поклон ей за трудолюбие», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

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