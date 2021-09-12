Алёна Косторная: тренеры посмеялись над моей девичьей памятью

Фигуристка Алёна Косторная рассказала, какие ошибки допустила при исполнении произвольной программы на контрольных прокатах в Челябинске.

«После первого тройного акселя я думала: идти на второй или нет, нужно это мне сейчас или же лучше чисто докатать программу. Поэтому я не зацикливалась на том, получился ли тройной аксель. Все мысли уже были о заключительной части программы.



Тренеры немного посмеялись над моей девичьей памятью. Во время дорожки я забыла… дорожку. Пыталась исправить ситуацию, думала, что получилось, но у бортика мне сказали, что оба блока были на правой ноге. В итоге я не сделала ничего адекватного и стало только хуже. Но это лишь говорит о том, что стоит внимательнее относиться не только к прыжкам, но и к остальным частям программы», — передаёт слова Косторной корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.