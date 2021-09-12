Фигуристка Анна Щербакова рассказала о новой произвольной программе, премьера которой состоялась на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

«Мне очень нравится произвольная программа. Естественно, я понимаю, что пока она не настолько доработана, чтобы всё было так, как говорят тренеры и мне самой хотелось бы. То есть я вижу в ней хорошую задумку и потенциал для того, чтобы её раскрыть, но, конечно, нужно, чтобы это всё было мощнее.

Это история Мастера и Маргариты. В начале я чувствую движение злой силы, слышу звуки в голове — так проходит первая половина программы, затем «Бал вампиров», всем известная часть, я её очень люблю. Здесь надо показать эмоции, настроение, над чем я ещё пока работаю. Как сказал Даниил Маркович, в этой истории побеждает добро, это показывает третья часть программы, начинающаяся с дорожки шагов. Получается, мне снова нужно сменить образ и стиль катания. Вообще, в этой программе нужно сильно акцентировать внимание на задумке и образе в целом», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.