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Алёна Косторная: немного подражаю Патрику Чану, но по-своему

Алёна Косторная: немного подражаю Патрику Чану, но по-своему
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Фигуристка Алёна Косторная рассказала о произвольной программе на олимпийский сезон, премьера которой состоялась на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

«Я давно хотела кататься именно под Вивальди. Это очень серьёзная, взрослая музыка. Никто не будет ставить такие программы для обычного сезона. Эти произведения часто использовали фигуристы, но немногие делали это запоминающимся. Для меня самый яркий пример — Патрик Чан. И сейчас, каждый раз катая эту программу, я пытаюсь вспомнить, что он доносил до зрителя, и немного ему подражаю, но по-своему.

Хотелось бы, чтобы каждая программа была шедевром. Не всегда это получается, но я стремлюсь, чтобы все мои программы запоминались, становились эталонными. Я буду делать для этого всё», — передаёт слова Косторной корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

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