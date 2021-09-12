«Как она это делает?!» Дюамель — о программе Трусовой с пятью четверными прыжками

Двукратная чемпионка мира в парном катании, канадская фигуристка Меган Дюамель восхитилась прокатом произвольной программы Александры Трусовой, которая исполнила пять четверных прыжков.

На контрольных прокатах сборной России в Челябинске Александра прыгнула в произвольной программе сольные четверные флип, сальхов, тулуп и лутц, также каскад четверной лутц — тройной тулуп.

«Как она это делает?!» — написала Дюамель на своей странице в «Твиттере».

Ранее подобным достижением отличались только мужчины. Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнял пять четверных прыжков в финале Гран-при 2019 года. Серебряный призёр Игр-2018 Сёма Уно — на турнире Lombardia Trophy в 2017 году. Рекорд — шесть четверных в программе — принадлежит трехкратному чемпиону мира Нэйтану Чену, который впервые прыгнул шесть квадов на Олимпиаде-2018.