Боброва — о прокате Трусовой: пять четверных — это что-то за гранью понимания

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва высказала мнение о контрольных прокатах фигуристок сборной России в Челябинске.
«Девочки, наши красавицы, просто бесподобны. В короткой хотелось бы отметить в первую очередь Камилу Валиеву, Сашу Трусову, Алёну Косторную, Лизу Туктамышеву и Аню Щербакову. В произвольной не у всех девочек вышли чистые прокаты. Но, несмотря на это, мне очень понравилась программа Лизы. Очень легко, как перышко, каталась Щербакова, но сегодня, к сожалению, мы не увидели от неё элементов ультра-си. Ну и, конечно, не могу не отметить Трусову. Она продолжает творить историю. В программу и образ команда попала на все сто процентов. Саше она безумно идёт, она бесподобно в ней выглядит и отлично её чувствует. И пять четверных — это что-то за гранью понимания. Я сегодня аплодировала стоя. И знаю, что я такая была не одна», — приводит слова Бобровой «Матч ТВ».
- 12 сентября 2021
-
21:29
-
20:59
-
20:07
-
19:31
-
19:03
-
18:57
-
18:30
-
18:24
-
18:20
-
18:12
-
18:08
-
18:02
-
17:28
-
17:15
-
17:03
-
15:18
-
14:51
-
13:13
-
00:53
- 11 сентября 2021
-
22:02
-
21:11
-
19:34
-
19:10
-
18:54
-
18:47
-
18:20
-
18:15
-
17:59
-
17:44
-
16:58
-
16:50
-
16:44
-
16:24
-
16:10
-
16:04