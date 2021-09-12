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Боброва — о прокате Трусовой: пять четверных — это что-то за гранью понимания

Боброва — о прокате Трусовой: пять четверных — это что-то за гранью понимания
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Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва высказала мнение о контрольных прокатах фигуристок сборной России в Челябинске.

«Девочки, наши красавицы, просто бесподобны. В короткой хотелось бы отметить в первую очередь Камилу Валиеву, Сашу Трусову, Алёну Косторную, Лизу Туктамышеву и Аню Щербакову. В произвольной не у всех девочек вышли чистые прокаты. Но, несмотря на это, мне очень понравилась программа Лизы. Очень легко, как перышко, каталась Щербакова, но сегодня, к сожалению, мы не увидели от неё элементов ультра-си. Ну и, конечно, не могу не отметить Трусову. Она продолжает творить историю. В программу и образ команда попала на все сто процентов. Саше она безумно идёт, она бесподобно в ней выглядит и отлично её чувствует. И пять четверных — это что-то за гранью понимания. Я сегодня аплодировала стоя. И знаю, что я такая была не одна», — приводит слова Бобровой «Матч ТВ».

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