Елизавета Туктамышева показала яркие фото с контрольных прокатов

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева опубликовала свежие фотографии на своей странице в «Инстаграме». Снимки сделаны в ходе контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию, которые состоялись в минувшие выходные.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель.

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