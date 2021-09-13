Видео: исторический прокат Александры Трусовой с пятью четверными в одной программе

Первый канал показал видео исторического проката Александры Трусовой, в котором та исполнила пять четверных прыжков в одной программе. Вчера, 12 сентября, Трусова во время контрольного проката новой произвольной программы прыгнула сольные четверные флип, сальхов, тулуп и лутц, а также каскад четверной лутц — тройной тулуп и стала первой женщиной, исполнившей пять четверных прыжков в одной программе.

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно на официальном сайте Первого канала.

Ранее подобным достижением отличались только мужчины. Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнял пять четверных прыжков в финале Гран-при 2019 года. Серебряный призёр Игр-2018 Сёма Уно — на турнире Lombardia Trophy в 2017 году. Рекорд — шесть четверных в программе — принадлежит трёхкратному чемпиону мира Нэйтану Чену, который впервые прыгнул шесть квадов на Олимпиаде-2018.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!



