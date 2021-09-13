Жулин оценил произвольную программу Трусовой с пятью четверными прыжками

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира в танцах на льду Александр Жулин подвёл итоги контрольных прокатов фигуристов сборной России в Челябинске. Александра Трусова представила произвольную программу на музыку из фильма «Круэлла», во время проката она чисто исполнила пять четверных прыжков: сольные флип, сальхов, тулуп и лутц, а также каскад четверной лутц — тройной тулуп.

«Не могу сказать однозначно, чья именно программа у девушек понравилась больше всего. Понравились программы и Валиевой, и Щербаковой, и Косторной, и Хромых. Но самое большое впечатление произвела, конечно, Трусова.

Я впервые видел пять четверных от девушки. Это такой уровень сложности программы… Меня это очень удивило в приятном смысле. Хотелось бы, чтобы Александра сохранила эту форму до главных стартов сезона. Сможет ли она это сделать — вопрос не ко мне, а к тренерскому штабу», — рассказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Новость по теме Видео: исторический прокат Александры Трусовой с пятью четверными в одной программе

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