Жулин высказался о срывах Валиевой во время контрольных прокатов

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира в танцах на льду Александр Жулин подвёл итоги контрольных прокатов фигуристов сборной России в Челябинске. Камила Валиева не обошлась без ошибок: она упала с четверного сальхова, затем сделала тройной аксель, потом провела четверной тулуп с неудачным выездом, но выполнила ойлер и затем тройной сальхов. Последующий четверной тулуп завершился падением.
«Что касается срыва Камилы Валиевой, то ещё рано судить и делать выводы. Сейчас лишь сентябрь — на пике формы надо быть в декабре, январе и феврале. Сейчас это скорее какие-то физические недоработки, чем нервы», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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