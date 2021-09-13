«Запредельный космос». Инна Гончаренко — о новой произвольной программе Трусовой

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко подвела итоги контрольных прокатов фигуристов сборной России в Челябинске. Александра Трусова представила произвольную программу на музыку из фильма «Круэлла», во время проката она чисто исполнила пять четверных прыжков: сольные флип, сальхов, тулуп и лутц, а также каскад четверной лутц — тройной тулуп.

Новость по теме Видео: исторический прокат Александры Трусовой с пятью четверными в одной программе

«Что касается Саши Трусовой — это, конечно, космос на данный момент запредельный. Я думаю, что посоревноваться она реально сможет с Нейтаном Ченом, наверное. И ещё будет вопрос, кто кого, зная Сашин характер. Молодец! Произвольная программа очень хорошая. Попали. Такой рок — он не совсем лёгкий в исполнении для девушек. Но ей идёт. Здесь мне всё понравилось: и костюм, и постановка.

Что касается прыжковой части, то это вообще без комментариев. Хочется пожелать Саше, чтобы она всё это делала. Не надо больше, этого достаточно вполне. Самое главное, чтобы ей удалось и с настроением. Здесь можно только добавлять ещё настроения, ещё больше легкости — были шероховатости на сальхове. Хочется пожелать Саше удачи в олимпийский сезон», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!