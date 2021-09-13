Китай отказался от Турнира четырёх континентов. Он должен был пройти за 2 недели до ОИ

Китай не примет Турнир четырёх континентов по фигурному катанию в 2022 году, об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Китайская федерация фигурного катания и оргкомитет объяснили данное решение ограничительными требованиями, связанными с пандемией коронавируса.

Соревнования фигуристов были запланированы на период с 17 по 22 января 2022 года в Тяньцзине. Отметим, что грядущие зимние Олимпийские игры – 2022 Пекин (Китай) планирует принять с 4 по 20 февраля.

Отмечается, что 1 октября совет ISU рассмотрит заявки стран, которые выразят желание провести турнир вместо Китая.

Турнир четырёх континентов традиционно проводится с 1999 года, в нём принимают участие спортсмены из Америки, Африки, Азии и Австралии.