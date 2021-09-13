Видео: появились кадры с предсезонных тренировок Александры Трусовой

Первый канал показал видео с предсезонных тренировок российской фигуристки Александры Трусовой.

Вчера, 12 сентября, Трусова стала первой женщиной, исполнившей пять четверных прыжков в произвольной программе. Историческое событие случилось на контрольных прокатах сборной России в Челябинске. Подопечная Этери Тутберидзе под композицию из фильма «Круэлла» прыгнула сольные четверные флип, сальхов, тулуп и лутц, также каскад четверной лутц — тройной тулуп.

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно на официальном сайте Первого канала.

Ранее подобным достижением отличались только мужчины. Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнял пять четверных прыжков в финале Гран-при 2019 года. Серебряный призёр Игр-2018 Сёма Уно — на турнире Lombardia Trophy в 2017 году. Рекорд — шесть четверных в программе — принадлежит трёхкратному чемпиону мира Нэйтану Чену, который впервые прыгнул шесть квадов на Олимпиаде-2018.