Евгении Медведевой предложили комментировать фигурное катание на Первом канале

Первый канал предложил двукратной чемпионке мира в женском одиночном катании Евгении Медведевой комментировать соревнования по фигурному катанию. Об этом сообщила сама спортсменка.

«Какие планы на будущее? Есть ряд идей, но пока не буду о них рассказывать. Ещё мне предложили комментировать соревнования этого сезона на Первом канале. Будет интересный для меня опыт, посмотрим, что получится», — приводит слова Медведевой «Бизнес-Online».

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира (2016, 2017), бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), а также серебряным призёром чемпионата Европы (2018).

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!