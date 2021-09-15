Соколовская: когда Самарин исполнил четверной лутц, не смогла сдержать эмоции

Тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская рассказала, почему на её лице были слёзы во время контрольных прокатов её подопечных в Челябинске, а также о подготовке Марка Кондратюка к турниру в Оберстдорфе, где он будет подтверждать третью олимпийскую квоту для России.

«Подобное проявление эмоций во время выступлений моих учеников позволяю себе крайне редко, но в Челябинске не смогла сдержаться. Очень переживала за Сашу Самарина, очень хотелось, чтобы он по-настоящему вернулся. Мы прошли через такие испытания, что даже рассказать невозможно. Когда он исполнил четверной лутц, не сдержалась. Всё идёт по плану. Задачу показать в Челябинске лучший прокат в сезоне мы не ставили.

Решение о выступлении в Оберстдорфе Марка Кондратюка приняло руководство Федерации. Считаю его правильным. Самарин только-только восстановился после тяжелейших травм, и не стоит возлагать на него такой груз ответственности. Он должен спокойно готовиться к своим этапам Гран-при и в лучшей форме подойти к чемпионату России. Не дрогнет ли Кондратюк в Оберстдорфе? Зарекаться не могу, но Марк — удивительный парень. Он занимается фигурным катанием не для того, чтобы выигрывать крупные соревнования, а потому что любит его. Парень вообще в жизни делает только то, что любит. Марк ещё в раннем детстве проявил себя как натура творческая. Сначала сочинял стихи, потом переключился на живопись. Он очень свободный человек, но фигурное катание занимает сегодня главное место в его жизни.

Ближайшие соревновательные планы у парней? Кондратюк на следующей неделе выступит в Оберстдорфе, Самарин в это время отправится в Сызрань на первый этап Кубка России», — приводит слова Соколовской «Р-Спорт».

Новость по теме Александра Трусова показала фото с дочерью Этери Тутберидзе