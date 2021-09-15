Соколовская: ребята конкурируют только на льду, за его пределами общаются по-дружески

Тренер Светлана Соколовская, чья группа проводила первый предсезонный сбор в Кисловодске с группой тренера из Санкт-Петербурга Евгения Рукавицына, рассказала, как уживались конкуренты за место в олимпийской сборной.

«Не понимаю такой постановки вопроса. Мы ведь одно дело делаем, стараемся дать нашим ученикам всё, что можем. Совершенно нормально, когда тренеры делятся какими-то идеями. А ребята конкурируют между собой только на льду. За его пределами общаются по-дружески. Рассказы о том, что в раздевалке притупляют коньки и подсыпают стекло в ботинки? В моей группе такого никогда не было и не будет. Как и в группе Рукавицына, в чём на сто процентов уверена», — приводит слова Светланы Соколовской «Р-Спорт».